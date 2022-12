Letzter Arbeitstag bei McDonald's

WITTENBERG/MZ - Anne-Kathrin Mey kann sich noch gut an ihren allerersten Arbeitstag bei McDonald’s erinnern. „Die Leute standen draußen ohne Ende Schlange“, berichtet sie. „Ich hatte Nachtschicht. Wir wussten nicht, wo uns der Kopf steht“, sagt Mey, „das war ja auch für uns alles neu.“ Die heute 64-Jährige erinnert sich dabei an den 12. September 1997, der nicht nur ihren persönlich ersten Arbeitstag beim Fast-Food-Giganten markiert, sondern auch die Eröffnung der Wittenberger Filiale in der Berliner Chaussee. Am Mittwoch wurde Mey von ihren Kollegen und Vorgesetzten herzlich in den verdienten Ruhestand verabschiedet.