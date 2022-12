Leitwarte in Wittenberg rund um die Uhr besetzt

Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Doch nicht jeder hat frei. Kevin Fräßdorf, gerade Vater geworden, arbeitet am 26. Dezember. Er ist das gewohnt.

Der Arbeitsplatz an der Leitwarte ist rund um die Uhr besetzt: hier Kevin Fräßdorf.

Wittenberg/MZ - Für Kevin Fräßdorf sind Schichten nicht außergewöhnlich, Normalität eben. Seit 18 Jahren gehört er zu dem Team, das sich abwechselt in der Leitwarte der Stadtwerke im Blockheizkraftwerk in der Berliner Straße. Die ist rund um die Uhr besetzt, an 365 Tagen im Jahr, wie Thomas Grabe, technischer Leiter bei den Stadtwerken erklärt.