Leiche in Elbe bei Coswig entdeckt: Wochen zuvor gab es bereits eine Suche

Coswig/MZ. - In der Elbe ist am Sonnabend die Leiche einer bislang unbekannten Person gefunden worden. Gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle nach dem Hinweis eines Bürgers darüber informiert, dass ein Toter in der Elbe im Bereich Coswig treiben soll.

Freiwillige Feuerwehren und Wasserschutzpolizei suchen Elbe ab

Sowohl die Kliekener als auch die Coswiger Feuerwehr beteiligten sich daraufhin an der Suche. Auch die Wasserschutzpolizei unterstützte mit einem Boot. Zudem wurde ein Helikopter der Polizei angefordert, der seinen Anflug dann aber abbrechen konnte.

Einsatzkräfte in Coswig (Foto: Sascha Graf)

Laut Polizei wurde bei der Absuche durch die Feuerwehr Coswig eine leblose Person lokalisiert, zum Ufer gebracht und geborgen. Es handelte sich um den Leichnam einer männlichen Person. Gegenwärtig führt die Polizei Ermittlungen zur Identifizierung des aufgefundenen Toten.

Suche mit Hubschraubern im Februar

Bereits vier Wochen zuvor hatte es umfangreiche Suchmaßnahmen gegeben, nachdem mehrere Bürger eine Person hilflos treibend in der Elbe im Bereich Wittenberg gesehen haben. Auch von Hilferufen war die Rede. Die Suche, die auch auf den Sonntag ausgedehnt worden war und bei der neben den Kameraden in den Booten und am Ufer mehrere Hubschrauber eingesetzt wurden, verlief damals ergebnislos.

Eine Vermisstenanzeige lag der Polizei bis zu diesem Sonntag nicht vor.