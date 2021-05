Laufen fürs Spielen im Wittenberger Stadtwald

Wittenberg - Ab sofort bereichert ein weiteres, kindgerechtes und nachhaltiges Spielgerät den Spielplatz am Nabu-Zentrum „Im Stadtwald“. Ermöglicht wurde dies durch das sportliche Engagement von Tobias Ulbrich und seinem Sohn. Tobias Ulbrich, Gründungsmitglied des Fördervereins Natur- und Erlebniszentrum Stadtwald und beruflich tätig für das Software- und Beratungshaus USU in Möglingen bei Stuttgart, hatte im Oktober am internen Firmenlauf „IT Services run the world“ teilgenommen.

Mehr als 57 Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten der USU absolvierten dabei mehr als 880 Kilometer, egal ob radelnd oder laufend und bei unterschiedlichen Tageszeiten und Wetterverhältnissen. Insgesamt kamen 6.000 Euro zusammen, die auf vier ausgewählte Projekte verteilt wurden, Schwerpunkte waren Natur und Kinder.

Dass bei der Auswahl der Projekte die Entfernung keine Rolle spielte, wohl aber der Zweck, erfreut auch die Leiterin des Nabu-Zentrums „Im Stadtwald“, Petra Henkelmann. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und vor allem über das Engagement von Tobias und seinem Sohn! Die Spende über 1.500 Euro haben wir für die Anschaffung eines neuen Outdoorspieles für Kinder verwendet, welches aus Robinienholz gefertigt ist und barrierefrei gespielt werden kann“, so die Leiterin des Nabu-Zentrums. (mz)