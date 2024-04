Der zweite Erdbeerlauf in der Lutherstadt findet immensen Zuspruch. Teilnehmer und Besucher sind von der Atmosphäre bei Wittenberg Gemüse begeistert. Was es mit einer halben Tonne Erdbeeren auf sich hat.

Wittenberg/MU. - Bumm, pünktlich um 10 Uhr am Ostersonnabend, hallt ein Pistolenschuss über die Apollensdorfer Flur. Katharina Louzek, die Präsidentin des Kreissportbundes Wittenberg, gibt den Startschuss zum Beginn des 2. Wittenberger Erdbeerlaufs auf dem Gelände der Wittenberg Gemüse GmbH. Damit eröffnet ein an diesem Tag dem Sport verpflichtetes „Triumvirat“ – bestehend aus der Schützin, dem Landrat des Landkreises Wittenberg Christian Tylsch und Kevin van IJperen, dem Prokuristen der Wittenberg Gemüse GmbH – die Veranstaltung, der viele passionierte Läuferinnen und Läufer seit langem entgegenfieberten.

Zwischen den Erbeerpflanzen durch mehrere Gewächshäuser der Gemüse GmbH hindurch führte die Laufstrecke. Foto: Sascha Graf

Bei schönstem Frühlingswetter mit milden Temperaturen startete das Laufvolk, ob jung oder alt, in drei verschiedenen Kategorien (drei Kilometer, sechs oder neun Kilometer) zu einem spektakulär-ungewöhnlichen Run durch die Gewächshäuser des Unternehmens, die sich auf einer Fläche von rund 40 Hektar ausbreiten. Angefeuert wurden die Sportler dabei von Freunden und Verwandten, aber auch von vielen Schaulustigen, die das herrliche Wetter gleich für einen Ausflug nutzten, der auch den Einkauf der begehrten Gemüseprodukte vor Ort einschloss.

So konnte der Besucher auf den ausgewiesenen Sonderparkplätzen viele Autos mit Kennzeichen von weither ausmachen, die die Lauf-Enthusiasten ebenso wie die Zuschauenden zum Veranstaltungsort brachten. Überhaupt herrschte auf dem ganzen Areal Volksfeststimmung, die den einen oder die andere etwas älterer Semester durchaus an Veranstaltungen wie „Mach mit, mach ’s nach, mach ’s besser“, mit Kultmoderator Adi aus dem Osten oder an ein Event der „Trimm-dich-Bewegung“ aus dem Westen Deutschlands erinnern konnte.

Läuferin Christina Augsten freut sich über ihre Teilnahme-Medaille. (Foto: Mario Dittrich)

Hunderte von Läuferinnen und Läufern erreichten dann nacheinander in den von ihnen gewählten Distanzen ihr Ziel und wurden für ihre Laufleistung mit einer Medaille in Form einer niedlichen Erdbeere belohnt. Unter ihnen war auch Christina Augsten vom Fußballverein Rot-Weiß Bad Schmiedeberg, die sich für die Runde über drei Kilometer entschieden hatte. „Hat Spaß gemacht, weil es eine so außergewöhnliche Strecke war, das erlebt man nicht so oft“, bekannte die junge Frau. Auch das Ehepaar Anika und Benjamin Witt, das die sechs Kilometer Distanz bewältigte, verließ die temporäre Sportstätte. „Wir waren das erste Mal dabei und voll begeistert. Besonders die Organisation war super und die Stimmung toll“, äußerten sich die beiden im Nachhinein.

Das erste Mal mit am Start waren Anika und Benjamin Witt. (Foto: Mario Dittrich)

Aber nicht nur die Aktiven waren zufrieden und glücklich, auch im Publikum herrschte eine tolle Stimmung. Mit dabei als Zuschauer war auch Lothar Matthes. Das Wittenberger Läufer-Urgestein zeigte sich begeistert von soviel Lauf-Sportlern in so toller Atmosphäre. Auch für Daniel Gehrt, Geschäftsführer beim Kreissportbund, war der „Erdbeer-Lauf“ ein voller Erfolg. Er berichtet von über 900 Teilnehmern, die schlussendlich das Ziel erreichten und mit der hübschen Erdbeer-Medaille belohnt wurden. Auch Gehrt freute sich über all die motivierten Läuferinnen und Läufer und sagte: „Das ist Breitensport mit wenig Aufwand für die Teilnehmenden. Ein guter Anlass mal von der Couch hochzukommen und sich selbst zum Laufen zu bringen.“ Seine Aussage korrespondiert damit so prima mit den sporthistorischen Anmutungen aus Ost und West.

Das gibt es nur bei Wittenberg Gemüse: Die Tomatenkönigin hängt den Teilnehmern die Lauf-Erdbeere um. (Foto: Sascha Graf)

Nicht unerwähnt ließ er, dass die Sportler im nächsten Monat – zeitverzögert aufgrund des Reifeprozesses – noch mit 500 Gramm Erdbeeren für ihre Teilnahme belohnt werden. Die Wittenberg Gemüse GmbH stellt dafür etwa eine halbe Tonne der süßen Früchte bereit.

Der Sieger über neun Kilometer gab ein Interview. (Foto: Sascha Graf)

Um 12.30 Uhr erfolgte die Siegerehrung für die jeweils ersten drei Plätze in den drei Distanzen. Damit endete an diesem warmen Sonnabendmittag der zweite Wittenberger Erdbeerlauf als tolles Lauf-Spektakel, das hoffentlich im nächsten Jahr eine Neuauflage finden wird.