Wittenberg/MZ - Eine Passantin ist am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr von einem Lastwagen in der Wittenberger Wallstraße sehr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei die ältere Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Nähere Details, wie der Zustand der Verletzten oder der Unfallhergang waren am Vormittag noch unklar.