2027 will Wittenberg Hunderttausende Besucher in einem Blütenmeer empfangen. Hinter den Kulissen aber läuft es nicht rund – warum jetzt selbst die Stadt an einem pünktlichen Start zweifelt.

Magdeburg/MZ - Die für 2027 geplante Landesgartenschau in Wittenberg muss voraussichtlich verschoben werden. Das hat die Stadt am Dienstag auf MZ-Nachfrage bestätigt. Probleme gebe es beim Herrichten der wichtigsten Fläche, einer Industriebrache an der Elbe, sagte Sprecher Adrian Kuhrmann: „Da es sich bei der sogenannten Kuhlache um das Hauptausstellungsgelände zur Landesgartenschau handelt, hält die Stadt Wittenberg eine Verschiebung in das Jahr 2028 für wahrscheinlich.“