Kropstädt/MZ - Am Dienstag zeigte gegen 20 Uhr ein Mitarbeiter einer Firma für Miettoiletten an, dass unbekannte Täter ein „Dixi“ an der Straßenbaustelle bei Kropstädt mit einem unbekannten Böller sprengten.

Das WC wurde stark beschädigt. Der Schaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Eine genaue Tatzeit konnte nicht benannt werden.