„Luthers Hochzeit“ in Wittenberg Kritik und Anerkennung: Was sich aus Sicht der Einwohner ändern soll

Das Fest „Luthers Hochzeit“ 2024 ist Geschichte. Im Netz haben Menschen ihre Sicht darauf, was gut und was schlecht war, geäußert. Wie der Veranstalter reagiert und was so ein Fest kostet.