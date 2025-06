Pretzsch/MZ. - Mit diesem Mann als Sieger in den Kreismeisterschaften über 3.000 m am Mittwochabend in Pretzsch kann niemand wirklich gerechnet haben. Der Name des Sportlers ist überhaupt nicht – insgesamt gibt es 94 Teilnehmer – auf den Starterlisten zu finden. „Ich habe den Meldeschluss verpasst“, verrät Sebastian Schapelt. Nichts verpasst hat er aber auf der Strecke. Nach 200 m übernimmt er die Führung und baut sie kontinuierlich aus. Das ist ein souveräner Triumph. „Die Favoriten waren ja nicht da“, wehrt er bescheiden die Glückwünsche ab.

