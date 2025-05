Nach wenigen Monaten Bauzeit ist es soweit: Der Rohbau des neuen Kreisarchivs in Wittenberg steht. Was Besucher erwartet, warum das Gebäude in Sachen Archivtechnik Maßstäbe setzt - und wie das historische Erbe jetzt digital zugänglich wird.

Wittenberg/MZ. - „Wahnsinn“, sagt Ines Kluge und: „Sie kriegen das Lächeln und den Stolz aus meinem Gesicht nicht mehr raus.“ Das wird auch niemand wollen und davon abgesehen scheinen alle, die sich an diesem Donnerstagmorgen am Kurfürstenring in Wittenberg in Sichtweite zur Schlosskirche eingefunden haben, erfreut. Was froh stimmt, das ist der Baufortschritt des neuen Kreisarchivs.