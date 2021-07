Körperverletzung auf Supermarkt-Parkplatz in Wittenberg

Wittenberg - Am Dienstag wurde der Polizei durch eine Zeugin angezeigt, dass eine unbekannte männliche Person mit dunkler Hautfarbe um 13.31 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Dessauer Straße in Wittenberg einen 33-jährigen Mann mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten habe.

Beim Eintreffen der Beamten war der Täter nicht mehr vor Ort. Auch während der sofortigen Absuche des Nahbereiches konnte er nicht mehr festgestellt werden.

Der Geschädigte lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (mz/red)