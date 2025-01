Wittenberg/MZ/hü. - Am Dienstag startet die Handball-WM der Männer. Kroatien, Dänemark und Norwegen: In diesen Ländern wird dieses Jahr die Handball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die 32 teilnehmenden Nationen messen sich in insgesamt 112 Spielen bis zum großen Finale am 31. Januar. Favoriten sind Titelverteidiger Dänemark, Norwegen und Frankreich. Die MZ nimmt das Event zum Anlass, bei den Vereinen nachzufragen, wie leicht oder schwer es ist, Nachwuchstalente zu gewinnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.