Kitas im Kreis Wittenberg erhalten Besuch von Kinderbuch-Autor

Die Kinder in Dabrun wurden am Montag von Autor Sascha Ehlert besucht. Das kam bei den Hortkindern offenbar gut an.

Dabrun/MZ - Aus seinem Buch „Wackelzahn wird entführt“ hat Autor Sascha Ehlert am Montag in der Turnhalle in Dabrun gelesen. Dieses Buch ist aus der Reihe „Die Zahnindianer“, der von einem Stamm handelt, die sich gern die Zähne putzen und pflegen. Dabei ist Wackelzahn ein Mädchen, das mit der Zunge einen wackelnden Zahn hin- und herbewegen kann. Sie wird entführt. Was die anderen bei der Suche so alles erleben, erzählt der Autor mit Händen, Füßen und einem Projektor und vor allem mit der Mitarbeit der Kinder.

Ehlert besucht in dieser Woche neben dem Dabruner Hort zehn Kindertagesstätten im Kreis. Diese wurden ausgelost und dafür belohnt, dass sie auch in der Zeit der Pandemie mit ihren Kindern Zähne geputzt haben oder wöchentlich einen oder mehrere zuckerfreie Vormittage durchführen.

Der jugendzahnärztliche Dienst der Kreisverwaltung motiviere damit die Einrichtungen und erkenne die Arbeit in der Zahngesundheit an. „Zusätzlich konnten wir zwei Kindereinrichtungen, nämlich Griebo sowie „Knuds Kinderland“ in Jessen, mit einem zahngesunden Frühstück anlässlich des Tages der Zahngesundheit überraschen“, informiert Pressesprecher Alexander Baumbach. Die Kosten übernimmt der Arbeitskreis Jugendzahnpflege.