Kita „Sonnenblume“ in Straach wartet seit Jahren auf Sanierung

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Teilnehmer an der Ortschaftsratssitzung in Straach, in Gelb: Kita-Leiterin Sabine Mörs.

Straach/MZ - So gut dürften auch in Straach Ortschaftsratssitzungen nur selten besucht sein: Die Stühle reichen nicht, dabei ist man für die Veranstaltung sogar in die Feuerwehr umgezogen. Der Andrang ist kein Wunder, das Thema ist ein Dringliches - und hat doch bereits Generationen von Kita-Kindern kommen und gehen sehen. Die örtliche Kindertagesstätte „Sonnenblume“, sie ist in keinem guten Zustand. Auch die MZ berichtete vor einigen Wochen über die zu wenigen und veralteten WC und über überhaupt zu wenig Platz für den Nachwuchs im Gebäude. Und dann ist da noch der Fußboden, der nach Angaben der Verwaltung in Wittenberg ausgetauscht werden muss. Wann, so lautet die Frage, die zigfach ausgesprochen über der Ortschaftsratssitzung schwebt, tut sich denn hier endlich mal was?