In der Oranienbaumer Leopoldstraße entsteht ein besonderer Kita-Neubau. Welche Bedeutung das Projekt für die Kommune hat und was sich seit der Grundsteinlegung auf der Baustelle tut.

So soll die neue Kita „Leopold“ in Oranienbaum einmal aussehen. Ihr Baubeginn gehört 2024 zu den besonderen Ereignissen.

Oranienbaum/MZ. - Bevor Manuel Schreiber im August 2021 die Leitung der Kita „Oranienbaumer Spielgarten“ übernommen hat, habe er die Einrichtung nur vom Hörensagen gekannt. Nun, sagt er, „war ich vom baulichen Zustand überrascht“. Die Mängelliste reichte von kaputtem Fußboden über eine Heizung, die im Winter zu Ausfällen neigte, bis hin zu einem undichten Dach. Im selben Jahr hatte der Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister Maik Strömer (CDU) in einer Stadtratsitzung erklärt, dass die Betriebserlaubnis der Kita vom Landkreis in engmaschigen Abständen kontrolliert werde. Inzwischen gehört all dies der Vergangenheit an.