Kinderkardiologin in Wittenberg zum fünften Mal empfohlen

Liane Kändler (zweite von links) mit ihrem Team. Die Kinderkardiologin wurde bereits zum 5. Mal in Folge von der Redaktion von Focus-Gesundheit als Ärztin empfohlen und erhielt dafür eine Urkunde

Wittenberg - Zum 5. Mal in Folge ist Kinderkardiologin Liane Kändler von der Redaktion des Magazins „Focus-Gesundheit“ als Ärztin empfohlen worden. Das verkündet stolz das Evangelische Krankenhaus Paul Gerhardt Stift, in dem die promovierte Ärztin arbeitet. Basis für diese Empfehlung des Magazins sei „eine unabhängige Erhebung, in die unter anderem die fachliche Erfahrung, wissenschaftliches Engagement, Empfehlungen von Ärzt*innen, Patientenservice, Patientenzufriedenheit, Barrierefreiheit und Qualitätsmanagement mit einfließen“, heißt es seitens des Krankenhauses.

Seit fast 20 Jahren ist Kändler im Wittenberger Krankenhaus tätig, seit 2010 leitet sie hier die Kinderkardiologie, eine Nebenbetriebsstätte des Medizinischen Versorgungszentrums Poliklinik Jessen. Am Standort in Wittenberg kümmert sie sich um Kinder mit Herzproblemen. Dazu gehören laut Paul Gerhardt Stift die umfassende Diagnostik und Betreuung bei Herzerkrankungen, die Diagnostik und medikamentöse Therapie von Herzrhythmusstörungen, der Ausschluss von Herzerkrankungen, zum Beispiel bei Herzgeräuschen, Schmerzen in der Brust, Kreislaufproblemen, Leistungsschwäche oder Übergewicht.

Zu den Patienten zählen schon die ganz Kleinen, ist aus einer Pressemitteilung des Krankenhauses zu erfahren. „Ich arbeite nicht nur eng mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, sondern natürlich auch mit dem Mutter-Kind-Zentrum am Paul Gerhardt Stift zusammen“, wird Kändler darin zitiert. Werden nach der Geburt Auffälligkeiten am Herzen festgestellt, erfolge der direkte Kontakt zur Kinderkardiologin, die Patienten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr behandelt. Die Kardiologin hebt dabei auch hervor, dass sie hier in Wittenberg „einfach ein tolles und liebenswürdiges Team“ habe.

Dennoch bereiten ihr manche ihrer kleinen Patienten Sorgen. „Die Anzahl von Kindern mit sogenannten Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, der Mangel an Bewegung und die Gewichtszunahme haben sich in den vergangenen Jahren weiter deutlich erhöht. Die Corona-Pandemie hat dies noch einmal verstärkt, weil sich viele Kinder in der Zeit des Lockdowns noch weniger als sonst bewegen“, sagt die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin sowie für Kinderkardiologie.

Diese Entwicklung beunruhige sie. „Selbst wenn bei vielen Kindern bei der Erstvorstellung in meiner Sprechstunde eine Herzerkrankung ausgeschlossen werden kann, sind der Bewegungsmangel und die deutliche Gewichtszunahme langfristig gesundheitsschädlich - nicht nur mit Blick auf das kindliche Herz, sondern auch auf andere Organe.

Kinder brauchen ausreichend Bewegung sowie gesundes Essen mit viel frischem Obst und Gemüse“, appelliert sie deshalb. Die jetzige Jahreszeit biete hier viele tolle Gelegenheiten, konstatiert sie. Nicht nur für Bewegung an der frischen Luft, zum Beispiel beim Schwimmen im Freibad oder beim Fahrradfahren, sondern auch mit heimischem Obst. (mz)