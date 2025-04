Dass die Feuerwehr überall hilft, ist allseits bekannt. Dass dem so bleibt, werden die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Gräfenhainichen bereits dahingehend herangeführt. Jährlich findet in einem anderen Ortsteil der Umwelttag statt. Am Sonnabend trafen sich etwa 60 Kinder und Jugendliche samt Betreuer zum 8. Umwelttag in Tornau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.