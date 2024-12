In der Coswiger Stadtbibliothek steht ein Abschied an. Aber mit Anette Waldorff gibt es schon eine Nachfolgerin bereit.

Coswig/MZ. - Den ersten frei zugänglichen Computer in Coswig hat es in der Stadtbibliothek gegeben. Damals funktionierte er wie ein Münzfernsprecher, nur mit Münzen gab es Verbindung ins Web. In Sachen IT ist die Stadtbibliothek im Coswiger Amtshaus immer auf dem Laufenden, ob es die Online-Ausleihe von Büchern und Hörspielen oder Musik ist oder das E-Book. Kersten Walter und Elisabeth Hoffmann können helfen.