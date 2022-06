Kemberger Ortsteil Bleddin freut sich auf Lesung von Wilhelm Bleddin

BLEDDIN/MZ - Die Vorfreude scheint auf beiden Seiten gleichermaßen groß: Wilhelm Bleddin freut sich, endlich wieder in den Ort seiner Kindheit zu reisen. Und dort, in Bleddin, freut man sich auf den Autor, dessen bürgerlicher Name bekanntlich Friedrich Gand ist und der am Sonntag um 11 Uhr im „Gasthaus zur Elbe“ aus seinem neuen Buch lesen wird. Die Lesung findet im Rahmen des Dorffestes statt, zu dem der örtliche Heimatverein einlädt. Das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Auch das ist ein Grund zur Freude, die dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Uwe Hackel durchaus anzumerken ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<