Nach einer Havarie an der Brücke am unteren Mühlgraben in dem Wittenberger Ortsteil sucht die Stadt weiter nach der Ursache. Was das für Anlieger bedeutet und mit welchen Kosten gerechnet wird.

Griebo/MZ. - Seit 2010 richtet die Familie von Dieter Merkel den Mühlentag auf dem eigenen Grundstück an der Untermühle in Griebo aus. „Leider in diesem Jahr ohne Wasser“, bedauerte Merkel zur jüngsten Auflage im Mai. Das Brückenfundament an der Zufahrt zum Grundstück ist gebrochen. Seit 16. Dezember 2023 dreht sich das Mühlrad nicht mehr. Erst ist das Wasser auf anderen Wegen weitergeflossen, auch in den Keller der Mühle. Dann ist es unterirdisch versickert. Inzwischen ist der gesamte Bachlauf am Wehr auf Höhe das ehemaligen Grieboer Schwimmbades an der Straße nach Möllensdorf abgeriegelt und das Wasser fließt in seinem ursprünglichen Bett der Elbe zu.