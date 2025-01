Am Rednerpult des 12. Neujahrsempfangs zieht Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) Bilanz über ein erfolgreiches Jahr 2024 und gibt einen optimistischen Ausblick auf 2025. „Wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben.“

Kemberg/MZ - Kemberg hat viel erreicht – und noch viel vor: So lässt sich die Botschaft zusammenfassen, die der Kemberger Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) am Freitag beim 12. Neujahrsempfang der Stadt vermittelte. Und die nackten Zahlen sprechen für sich: Vier Millionen Euro für Kitas, 640.000 Euro für die Grundschulen und 490.000 Euro für die Feuerwehren–die Liste an Investitionen ist lang. „Wir alle können stolz darauf sein“, betont Seelig. Gleichzeitig jedoch machte er in der Neujahrsansprache deutlich, dass die Erfolge „nicht selbstverständlich“ seien und auch, dass die Herausforderungen in Zukunft nicht kleiner werden.

„Sie kennen mich, ich bin eigentlich niemand, der Zahlen runterbetet“, eröffnete Seelig seine Rede. Doch an diesem Abend ließ er sie für sich sprechen. Zu den größten Erfolgen des Jahres 2024 zählte der Ersatzneubau der Einfeldturnhalle in Bergwitz, der dank Förderung mit einer Investitionssumme von rund vier Millionen Euro realisiert werden kann – und bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein soll. Hinzu kam die Neuanschaffung des Fahrzeugs HLF10 für die Feuerwehr Radis für 420.000 Euro; für die Sicherheit in der Region, so der Christdemokrat.

Mit schwungvollen Melodien hat die Schalmeienkapelle Schleesen den diesjährigen Neujahrsempfang in Kemberg eröffnet. (Foto: Paul Damm)

Weitere Projekte umfassten im vorigen Jahr rund 171.600 Euro für IT-Technik in den Grundschulen, die Sanierung des Grubenwegs in Bergwitz für 385.000 Euro und die Erschließungsstraße „Am See“ mit einer Investition von 720.000 Euro. „Wir sind dankbar für das, was wir geschafft haben“, stellte Seelig klar und richtete dabei auch einen besonderen Dank an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, ohne deren Engagement, wie er sagt, diese Erfolge nicht möglich gewesen seien.

Optimistischer Ausblick

„2025 droht ähnlich toll zu werden wie 2024“, erklärte Seelig und wagte einen kleinen Ausblick auf das, was in diesem Jahr kommt. Trotz eines geplanten Defizits von rund zwei Millionen Euro im Haushalt habe die Stadt vor wenigen Tagen „grünes Licht“ von der Kommunalaufsicht erhalten. Allein für die Kindertagesstätten sind in diesem Jahr 5,3 Millionen Euro eingeplant, für die Grundschulen 1,3 Millionen Euro und für den Brandschutz 1,1 Millionen Euro. Auch die Sanierung der Grundschule in Bergwitz steht an: Mit einer geplanten Investitionssumme von 811.000 Euro und einer immerhin 70-prozentigen Förderung möchte die Stadt ein weiteres Projekt „für die Zukunft unserer Kinder“ (Seelig) in Angriff nehmen. Für die Schule in Dabrun sind ebenfalls gut 634.000 Euro vorgesehen.

Ein weiteres Projekt, das Seelig besonders am Herzen liegt, ist die Sanierung der Friedhofskapelle in Kemberg. „Dank einer Leader-Förderung können wir dieses Vorhaben endlich umsetzen“, freute sich der Bürgermeister. In der Vergangenheit hatte es schon einige Anläufe gegeben – nun folgen Taten. Auch die Feuerwehren waren ein wichtiger Punkt in der Rede des Bürgermeisters. Die Stadt verfügt mittlerweile über vier Kinderfeuerwehren mit insgesamt 56 jungen Mitgliedern; darunter auch die im vergangenen Jahr neu gegründete Wehr in Wartenburg.

„Mister Panik“ in Aktion: Das Udo-Lindenberg-Double begeistert die Gäste. (Foto: Paul Damm)

Besonders stolz zeigte sich Seelig über den geplanten Gehweg entlang des Sportplatzes in Richtung Bergwitz, der nun als „Gehweg Radfahrer frei“ konzipiert ist. Dank einer 90-prozentigen Förderung bleiben Anlieger von zusätzlichen Kosten verschont, informiert der Rathauschef. Und auch der geplante Solarpark in Schleesen ist nicht unerwähnt geblieben. Dieses Projekt, das auf einer Fläche von mehr als 156 Hektar entstehen soll, könnte der Stadt zusätzliche Einnahmen bringen und somit einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Kritik an fehlendem Respekt

Doch neben den Zahlen und Erfolgen fand Seelig auch mahnende Worte. „Ein normaler Umgangston ist das Mindestmaß“, stellte der Bürgermeister klar und wies dabei auf zunehmende Respektlosigkeiten gegenüber Verwaltungsmitarbeitern hin. „Es gibt keinen Grund, Menschen, die ihre Arbeit tun, zu beleidigen oder gar herabzuwürdigen.“ Ein Appell, der in der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung mehr als nötig erscheint.

Abseits der politischen Inhalte veranstaltete die Ortschaft Schleesen ein abwechslungsreiches Programm. Die Schalmeienkapelle eröffnete den Abend mit bekannten Melodien, die zum Mitschunkeln einluden, während die „Schleesener Weiber“ mit einstudierten Tänzen die etwa 150 Gäste des Abends begeisterten. Die amtierende Rosenkönigin der 49. Auflage des Rosenfestes brachte mit ihrer Rosenbowle, die den Gästen serviert wurde, den „Sommer“ in den Saal der „Goldenen Weintraube.“

Als musikalischer Höhepunkt des Abends trat niemand geringeres als „Mister Panik“, ein Udo-Lindenberg-Double, auf. Mit aktuellen Hits wie „Komet“ und „Wieso sind Kriege da“ fesselte der Schleesener das Publikum und schuf darüber hinaus eine Atmosphäre, die sowohl zum Nachdenken anregte als auch mitriss. Dann war es soweit: Der Startschuss für das kulinarische Highlight des Abends fiel. Wie in den Jahren zuvor verwöhnten Siegmar Thiele und sein Ratskeller-Team die Neujahrsgäste mit liebevoll angerichteten Speisen.