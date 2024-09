Radiser Handballer wollen in dieser Saison kein Heimspiel in der Oberliga verlieren. Zum Auftakt wird gegen Wernigerode 27:25 gewonnen. Spielertrainer Marcel Werner wirft sieben Tore.

Radis/MZ. - Das hat es in Gräfenhainichen seit Jahrzehnten nicht gegeben: Die Radiser Handballer laufen zur Heimpremiere auf, und es bleiben Plätze frei. Einige Fans, so vermutet es Kapitän Eugen Johannes, zieht es zur „Größten Mallorca-Party der Welt“ ins benachbarte Ferropolis. Früher locken die Radiser Ballermänner die Besucher in Scharen in die Sporthalle. Doch die Lindenhölle – so nennen die Anhänger ihre Heimstätte – hat ihren Schrecken verloren.