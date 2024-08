(Foto: Verein Katzen in Not Coswig)

Wittenberg/MZ. - Als der Stadtordnungsdienst am 26. Juli die kleine schildpattfarbige Katze in der Lutherstraße in Wittenberg findet, ist sie erst wenige Wochen alt. Sie wird in die Tierklinik gebracht. Wie sich herausstellt, sind beide Hinterbeine gebrochen. Am 28. Juli kommt das Kätzchen ins Tierheim Wittenberg.