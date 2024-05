Mit einem Umzug werden am Kindertag die Feierlichkeiten zum 160-jährigen Bestehen der Feuerwehr Coswig eingeläutet. Danach ist in der Geschwister-Scholl-Straße einiges vorbereitet.

Coswig/MZ. - Am 1. Juni – der in der Region allgemein als Kindertag bekannt ist – stehen in Coswig dieses Jahr nicht nur der Nachwuchs, sondern auch die Brandschützer im Mittelpunkt. Es wird zu einem ganz besonderen Tag der offenen Tür geladen. „Dieses Jahr wird die Coswiger Feuerwehr 160 Jahre alt und das wollen wir groß feiern“, kündigt Stadtwehrleiter Ingo Künne der Mitteldeutschen Zeitung an.

Verpassen können die Coswiger die Feierlichkeiten auf dem Gelände der Wehr in der Geschwister-Scholl-Straße kaum, denn das Fest wird mit einem großen Umzug durch die Stadt eingeläutet.

Mit Musik durch die Stadt

Die ursprünglich geplante Strecke, auf der der Festumzug verlaufen sollte, mussten die Kameradinnen und Kameraden aufgrund der derzeitigen Baustellensituation in Coswig zwar etwas abändern, die Bilder im Umzug aber nicht. Und so wird die Marschmusik vom Spielmannszug aus Schleesen, der an der Spitze laufen werde, die Feierlichkeiten intensiv ankündigen.

Künne kündigt an, dass der Umzug, der um 11 Uhr beginnen werde, von der Zerbster Straße aus über die Rosenstraße bis zum Feldweg führen werde. Von dort aus werde der Zug der Puschkinstraße folgen und schließlich in der Geschwister-Scholl-Straße am Gelände der Freiwilligen Feuerwehr enden. Neben den aktiven Einsatzkräften der Coswiger Wehr werden sich auch die Nachwuchsabteilungen am Umzug beteiligen. Außerdem sollen im Zug sämtliche Einsatzfahrzeuge präsentiert werden. „Das wird in etwa eine Stunde dauern“, versucht Künne einzuschätzen.

Chronik wird fortgeschrieben

Die Zeit ab 12 Uhr bis 13 Uhr ist auf dem Festgelände für ein ausgiebiges Mittagessen der Gäste vorgesehen. Gegen 13 Uhr wird Künne gemeinsam mit Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) und dem amtierenden Wehrleiter David Polzin die Feierlichkeiten eröffnen. Anlässlich des großen Jubiläums kam es auch zur Fortschreibung der Chronik der Feuerwehr. „Dabei geht es um die letzten zehn Jahre“, erklärt Künne und verweist auf den Bau und die Einweihung des neuen Feuerwehrgebäudes in der Geschwister-Scholl-Straße im Jahr 2019, was für die Einsatzkräfte einen wichtigen Eckpunkt markiert.

Die Geschichte der Coswiger Feuerwehr aber beginnt schon am 27. Mai 1864. „Damals hat es hier oft gebrannt“, berichtet Künne davon, was überliefert ist, „und deswegen haben sich die Turner, wie Sportler seinerzeit allgemein genannt wurden, bereiterklärt, eine Feuerwehr zu gründen und die vielen Brände zu bekämpfen.“ Die jetzige Freiwillige Feuerwehr Coswigs ist aus dieser Turner-Feuerwehr hervorgegangen.

Verschiedene Vorführungen geplant

Neben einer Technikschau, dem intensiven Blick hinter die Kulissen und auf die Geschichte der Wehr, die am 1. Juni jeweils ganztägig angeboten werden, seien verschiedene Vorführungen, wie beispielsweise eine Fettexplosion, vorbereitet worden.

Ab 19 Uhr ist Livemusik angekündigt. „Gefeiert wird bis Mitternacht“, kündigt Künne an, der nicht vergisst zu erwähnen, dass anlässlich dieser Jubiläumsfeierlichkeiten bereits im vergangenen Jahr ein sechsköpfiges Organisationskomitee gebildet worden sei. „Das ist für uns kein normaler Tag der offenen Tür“, sagt der Wehrleiter, „wir hoffen, dass wir an alles gedacht haben.“

Viele Angebote für Kinder

Das eingangs bereits erwähnte markante Datum haben die Organisatoren in jedem Falle nicht vergessen. Denn für Kinder werde ein extra großes Spiel- und Spaßangebot vorbereitet. Neben der fast schon obligatorischen Hüpfburg und Kinderschminken werden auch Kindertattoos, Büchsenwerfen, Bastelstraße und unter anderem Wasserspiele mit der Kübelspritze angeboten.