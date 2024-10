In Gräfenhainichen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag den Katalysator eines geparkten Opels gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Gräfenhainichen/MZ - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag den Katalysator eines in der Glück-auf-Straße in Gräfenhainichen abgestellten Opel gestohlen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, parkte der Besitzer das Fahrzeug am 18. Oktober gegen 22 Uhr. Am nächsten Morgen stellte er gegen 10 Uhr fest, dass der Katalysator herausgeschnitten worden war. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.