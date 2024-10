Erstmals wird das Schleifchenturnier in der Mehrzweckhalle in Griebo auf sechs Feldern gespielt.

Griebo/MZ. - Badminton boomt! „Und das nicht nur in den Großstädten“, sagt Mirko Ritter vom SV Grün-Weiß. Der Mann ist erneut Cheforganisator für das Schleifchenturnier – ein Event, das immer mehr Sportler anlockt. Erstmals dabei sind Spieler aus Güstrow, Merseburg, Oschersleben, Zerbst, Oschersleben, Dessau und von der Schlägerbande Bad Schmiedeberg. Insgesamt sieht das Spektakel – vor zwei Jahren sind es noch 14 Starter – 55 Teilnehmer. „Das ist grandios“, sagt Ritter schon zur Eröffnung.

Verein kommt für Kosten auf

Der Andrang hat Konsequenzen. Erstmals wird auf sechs Badmintonfeldern gleichzeitig gespielt. „Man muss im Landkreis erst einmal eine Turnhalle finden, wo das möglich ist“, sagt Ritter. Auch in Griebo gibt es die Felder fünf und sechs vorerst nur provisorisch. Das soll sich ändern. „Wir wollen die fünfte und sechste Spielfläche fest installieren“, sagt Hans-Dieter Hibbeler. Laut dem Grieboer Vorstandsmitglied sei bei dem Eigentümer der Halle – das ist die Stadt Wittenberg – dies bereits beantragt.

„Wir werden alles selber machen und auch für die Kosten aufkommen. Es fehlt nur noch das Ja-Wort der Stadt“, so der Badmintion-Übungsleiter, der sich gewünscht hat, dass mal ein Verantwortlicher für Sportförderung am Samstag in Griebo vorbeischaut. Dafür ist Hans Kleemann vor Ort. Der Mann ist eine echte Legende. Er ist dabei, als der Sport, der damals noch Federball heißt, in Piesteritz seine große Zeit erlebt. Die Aktiven von einst haben in Eigenregie einen Tanzsaal zur Turnhalle umgebaut. Die BSG Chemie spielt in der Pappelbrücke erfolgreich in der DDR-Oberliga und trägt auch internationale Spiele aus.

Darum geht es in Griebo nicht. Der Spaß steht im Vordergrund. Es wird in zwei Gruppen gespielt. In der Leistungsklasse treffen die Sportler, die im Punktspielbetrieb stehen, aufeinander. 15 Teilnehmer treten hier an. In der anderen Staffel – das ist die Hobbyklasse – schwingen 40 Starter ihre Schläger. Es werden ausschließlich Doppel gespielt - immer mit einem neuen Partner und immer gegen neue Gegner.

Für die Ansetzungen sorgt ein Computerprogramm. Und so ist Spannung von der ersten Runde an garantiert. Und schon zum Auftakt gibt es so manche Überraschung. „Das ist mein erstes Schleifchen“, jubelt ein junger Mann von der Schlägerbande Bad Schmiedeberg nach seinem ersten Spiel. Es bleibt nicht seine einzige Trophäe an diesem Tag. Dagegen verliert ein „alter Hase“. Da hilft auch das Maskottchen „Wichtel“ am Spielfeldrand nicht wirklich. „Ich musste gleich gegen meinen besten Spieler antreten“, sagt Hibbeler, der allerdings später auch noch Schleifchen sein Eigen nennen darf.

In der Leistungsklasse geht es eng und sehr spannend zu. Schließlich gewinnt Jens Schmidt vom SV Union Heyrothsberge mit acht Schleifchen aus den neun Spielrunden. Zweiter wird Christian Böhme vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz mit ebenfalls acht Schleifchen. Der Gewinner hat insgesamt 26 Punkte mehr erzielt. Dritter wird Jörg Lange vom SV Lok Oschersleben.

55 Teilnehmer sind am Samstag beim Badminton-Turnier in der Mehrzweckhalle in Griebo dabei. Foto: Sascha Graf

Drama beim letzten Schlag

Die Hobbyklasse wird eindeutig von Steven Hauler vom TV Gut Heil Zerbst dominiert. Er erkämpft neun Schleifchen aus den neun Spielrunden. Zweiter wird der vereinslose Mark Hoffmann aus Dessau mit acht Schleifchen. Dritter wird Ralf Orth vom SSV 90 Wittenberg mit ebenfalls acht Schleifchen. Er hat aber vier Minuspunkte mehr als der Zweite.

Außerhalb der Wertung gibt es aber erstmals noch ein Finale. Mit dem letzten Schlag des Turniers sichert sich Hauler den Punkt- und Satzgewinn. Allerdings mit der allerletzten Aktion im Turnier verletzt sich der neue Champion. Ein Krankenwagen muss gerufen werden.