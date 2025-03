Der „Eichenkranz“ in Wörlitz: Auch in diesem Jahr werden etliche Veranstaltungen in dem historischen Gebäude zu erleben sein.

Wörlitz/MZ. - Über Jan Lipowskis Programm „Alltag ist heilbar“ heißt es online aufseiten des Anhaltischen Theaters, er destilliere augenzwinkernd und mit einer Portion Lebensklugheit „amüsante Begebenheiten und kleine Missgeschicke zu temporeichen Geschichten, die für viel Vergnügen sorgen“. Zu erleben ist der Mann, der „eine feine Antenne für komische bis skurrile Situationen“ habe, aber nicht im Theater am Dessauer Friedensplatz, sondern in der Wörlitzer Angergasse im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“. Die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs hat sich nicht nur für die Rettung dieses markanten Gebäudes eingesetzt, sondern sie bespielt es auch mit Kultur und in das Jahresprogramm 2025 reiht sich Lipowskis Auftritt am 30. November.