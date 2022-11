Jobmesse in der Lutherstadt wirbt um Arbeitnehmer

Wittenberg/MZ/CNI - Mit Postkarten, die in diesen Tagen manchem Haushalt zugegangen sind, wird für den Rückkehrertag 2022 in Wittenberg geworben. Die gemeinsame Initiative des Landkreises und der Lutherstadt Wittenberg sowie der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg findet zum sechsten Mal statt, sie wird am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr im Stadthaus durchgeführt. Etwa 30 Unternehmen aus der Region werden Stellenangebote bereithalten. Hinzu kommen laut einer Mitteilung des Landkreises Stände von Arbeitsagentur, Kreishandwerkerschaft, IHK sowie von der Kreisverwaltung und der Lutherstadt. Zudem bekommen die Städte des Kreises Gelegenheit, ihre offenen Stellen zu präsentieren.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.