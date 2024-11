Wittenberg/MZ. - Ab sofort kann im Landkreis Wittenberg der Führerschein auch digital beantragt werden. Am Donnerstag ist das neue System im Landratsamt vorgestellt worden, im Beisein von Vertretern mehrerer regionaler Fahrschulen. Landrat Christian Tylsch (CDU) bittet sie ausdrücklich darum, die digitale Variante zu testen und sich mit möglicher Kritik nicht zurückzuhalten.

Pflichtumtauschs bei alten Führerscheinen

Der Landkreis ist zunehmend bestrebt, Dienstleistungen auch im Internet anzubieten und „immer mehr Prozesse zu digitalisieren“, so Tylsch: „Das soll den Bürgern nützen und die Verwaltungsarbeit effizienter machen.“ Sinnvoll sei das nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der bekanntlich auch den Behörden Probleme bereitet: „So schaffen wir Freiräume und eine effiziente, günstigere Verwaltung.“

Mit dem Onlineangebot wird die Beantragung des Führerscheins deutlich vereinfacht, weil der gesamte Prozess digital und ortsunabhängig läuft, verspricht die Verwaltung. Das ist schon allein deshalb von Bedeutung, weil es sich, wie Tylsch formuliert, „um einen Dauerbrenner handelt“. Nicht zuletzt wegen des Pflichtumtauschs bei alten Führerscheinen.

Dass es gar nicht so einfach ist, die digitale Variante des Antrags auf den Weg zu bringen, verschweigt der Landrat indes nicht. „Es ist unglaublich komplex und es gab nicht wenige Hürden, die wir überwinden mussten.“ Bei einer handelte es sich um das Online-Bezahlverfahren. Was aber gemeistert werden konnte: Die Bezahlung kann direkt im Onlineportal erfolgen – per PayPal oder Kreditkarte, wodurch Warteschlangen an den Kassenautomaten der Vergangenheit angehören, wie betont wurde.

Voraussetzungen für den digitalen Führerscheinantrag

Einige technische Voraussetzungen gibt es allerdings: Für den digitalen Führerscheinantrag wird ein Ausweis mit Online-Ausweisfunktion benötigt. Ein Personalausweis (alle ab Juli 2017 ausgestellte) oder ein „elektronischer Aufenthaltstitel mit aktivierter Online-Ausweisfunktion und Pin“. Ein so genanntes NFC-fähiges Smartphone ist vonnöten, die AusweisApp muss installiert und geöffnet sein. Während des Antragsprozesses kann nach Informationen der Verwaltung ein aktuelles biometrisches Passbild hochgeladen oder über die Selfie-Funktion des Handys aufgenommen werden. Zusätzlich werden Angaben zur Fahrschule, ein Nachweis der Erste-Hilfe-Schulung sowie ein Sehtest benötigt, die hochgeladen werden können. „Ausdrucke oder Kopien sind nicht mehr erforderlich“, heißt es in einer Information. Diese digitale Umstellung erlaube es der Fahrerlaubnisbehörde im Übrigen, die Bearbeitung der Anträge besser zu planen und effizienter abzuwickeln.

Zu finden ist der Antrag unter www.landkreis-wittenberg.de/digitaler-fuehrerscheinantrag/

Genutzt werden kann das digitale Verfahren gegenwärtig für vier Antragsarten: für die Ersterteilung des Führerscheins, die Erweiterung, für das begleitete Fahren ab 17 Jahren oder eben für den Pflichtumtausch zum Beispiel von Papierführerscheinen. Die Integration der so genannten BundID, die allerdings freigeschaltet sein muss, erlaube es, dass alle relevanten personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift und Geburtsdatum automatisch in den Antrag übernommen werden. Dies spare Zeit und erleichtere die Sache. Und sowieso: „Wartezeiten und Anfahrt zur Fahrerlaubnisbehörde entfallen fast komplett: nur die Abgabe des alten Führerscheins und die Abholung des neuen Dokumentes müssen noch persönlich erfolgen“, so die Behörde.

Digitale Modernisierung der Verwaltung in Wittenberg

Dass die digitale Modernisierung der Verwaltung in Wittenberg fortgesetzt werde, betont Landrat Tylsch. Auch beispielsweise auf Fahrzeuganmeldung oder auf die Fahrzeugummeldung. Er fügt hinzu: „In meiner Behörde haben wir mit der Schaffung der Stabsstelle Digitalisierung das Thema zur Chefsache gemacht. Es entstehen regelmäßig neue Dienste, die jetzt fortlaufend in Betrieb gehen.“

Der digitale Führerscheinantrag ist Teil des Onlinezugangsgesetzes, das Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Die Offerten sollen möglichst nur einmal gebaut und dann nachgenutzt werden. Im konkreten Fall hat der Landkreis Wittenberg eine Variante verwendet, die in Hessen erarbeitet worden ist.