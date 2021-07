Japanische Models am Bergwitzsee

Japanische Autos in Bergwitz

Seltenheiten, allerdings nicht botanischer Art, gab es am Wochenende auf der Wiese vom Bergwitzsee am Strandweg zu bewundern. Japanische Autos, die man so auf den Straßen hier wohl nicht zu sehen bekommt, machten auf sich aufmerksam.

Da fanden sich unter anderen ein originaler Suzuki GTI, seit 1988 im Erstbesitz, im Neubauzustand mit 77.000 Kilometern, einzigartige Subarus, ein Lexus LS400 mit V8 und ein Toyota Crown.

Drei Tage lang waren die Liebhaber zu diesem ersten Japan-Car-Treffen in diesem Jahr im Landkreis Wittenberg zusammengekommen, wobei es am Sonnabend den Höhepunkt der Veranstaltung gab: Gemeinsam mit Mr. Micro alias Patrick Hecht, wurde die Veranstaltung moderiert und der Show-und-Shine-Wettbewerb eröffnet.

120 Autos nahmen in drei Wettbewerbsklassen teil. Das beste Gesamtkonzept, der beste Innenraum und das beste Girlycar wurden gesucht. (mz)

Japanische Autos in Bergwitz (Foto: Tony Rzehak)