Seit fünf Jahren gibt es den Verein Jägerschaft Wittenberg 2020. Man jagt nicht nur, sondern widmet sich auch der Rehkitzrettung. Jetzt gibt es einen neuen Vorstand.

Von Corinna Nitz 05.10.2025, 14:13
Jägerschaft Wittenberg 2020: Der Verein hat eine neue Spitze gewählt, links Torsten Buse, bisheriger Präsident, neben seinem Nachfolger Kai Neubauer. Vize ist Dr. Jörg Faust, er folgt in dem Amt auf Kathleen Matussek. (Foto: Corinna Nitz)

Wittenberg/MZ. - Die Jägerschaft Wittenberg 2020 hat einen neuen Vorstand gewählt. Präsident ist jetzt der Unternehmer Kai Neubauer. Er folgt auf den Wittenberger Rechtsanwalt Torsten Buse. Neuer Vize ist der promovierte Arzt Jörg Faust, der das Amt von der Waldpädagogin Kathleen Matussek übernimmt.