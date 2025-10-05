Jetzt live
Jagdverein in der Lutherstadt Jägerschaft Wittenberg 2020: Kai Neubauer übernimmt Präsidentschaft
Seit fünf Jahren gibt es den Verein Jägerschaft Wittenberg 2020. Man jagt nicht nur, sondern widmet sich auch der Rehkitzrettung. Jetzt gibt es einen neuen Vorstand.
05.10.2025, 14:13
Wittenberg/MZ. - Die Jägerschaft Wittenberg 2020 hat einen neuen Vorstand gewählt. Präsident ist jetzt der Unternehmer Kai Neubauer. Er folgt auf den Wittenberger Rechtsanwalt Torsten Buse. Neuer Vize ist der promovierte Arzt Jörg Faust, der das Amt von der Waldpädagogin Kathleen Matussek übernimmt.