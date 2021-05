Inzidenz geht im Landkreis Wittenberg wieder leicht zurück

Wittenberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Wittenberg ist laut RKI wieder leicht gesunken. 135 vermeldete das Institut am Dienstag, am Vortag lag der Wert noch bei 143. Die Kreisverwaltung zählte sieben neue Corona-Infektionen. Aktuell seien 319 Personen infiziert, die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 258.

Unterdessen arbeite das Gesundheitsamt des Landkreises Wittenberg mit Hochdruck daran, dass in den nächsten Tagen und Wochen jeder Betroffene einen Genesenen-Nachweis erhält, erklärt Claudia Thiele von der Pressestelle. Die Verwaltung reagiert damit auf viele Anfragen im Zusammenhang mit einer überstandenen Corona-Infektion, denn Genesene benötigen einen Nachweis, um die beschlossenen Lockerungen nutzen zu können. Diese Bestätigung geschehe automatisch, gibt Claudia Thiele bekannt, ein separater Antrag sei dafür nicht notwendig.

Neu-Infizierte würden den Nachweis des Gesundheitsamtes direkt erhalten. „Die Bescheinigung dokumentiert den Tag des ersten positiven PCR-Tests/Testergebnis“, so die Pressestelle des Landkreises.Um den Impfschutz gegen Corona zu verbessern, bekomme der Landkreis weiterhin die Unterstützung der Stadt Wittenberg, schreibt Pressesprecherin Karina Austermann am Dienstag. „Nachdem sich in den letzten Wochen die Über-80-Jährigen in der zum städtischen Impfzentrum umgebauten Mehrzweckhalle, Juristenstraße 13a, impfen lassen konnten, können sich nun bis zum 31. Mai die Über-70-Jährigen der Lutherstadt für einen Impftermin anmelden“, kündigt Austermann ein.

Die Anmeldung könne auf der Internetseite der Stadtverwaltung vorgenommen werden: www.wittenberg.de/impfen. Eine andere Möglichkeit werde aber auch das Amtsblatt „Die Neue Brücke“ vom 19. Mai bieten. Darin werde ein Anmelde-Vordruck enthalten sein, der ausgefüllt an die Stadtverwaltung zurückgeschickt bzw. im Briefkasten des Neuen Rathauses eingesteckt werden muss.

Anmeldungen per Telefon werden nicht vorgenommen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Bürger der Lutherstadt Wittenberg. Nach Eingang der Rückantwort wird sich die Verwaltung bei den Bürgern zwecks Terminabstimmung melden. (mz)