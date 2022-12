Ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht nach einem Täter in Wittenberg

Gleich zwei Fälle von Körperverletzung gab es in Wittenberg. Die Polizei sucht Zeugen. Was passiert ist.

Wittenberg/MZ - Gegen einen 43-jährigen Wittenberger ermittelt die Polizei seit dem vergangenen Dienstag wegen Körperverletzung. Um 14.10 Uhr soll der Mann im Eingangsbereich eines Geldinstitutes am Markt in Wittenberg gegen den Kopf eines 54-Jährigen aus Wittenberg geschlagen haben, welcher das Geldinstitut gerade betreten wollte.

Von Passanten überwältigt

Daraufhin wurde die tatverdächtige Person, die zuvor bereits Kunden belästigt haben soll, nach Angaben der Polizei durch Passanten überwältigt. Der Geschädigte habe keine sichtbaren Verletzungen aufgewiesen, heißt es.

Ein weiterer Fall von Körperverletzung wurde der Polizei ebenfalls am Dienstag angezeigt, um 15.15 Uhr. Demnach befuhr der 28-jährige Geschädigte aus Wittenberg gegen 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Berliner Straße aus Richtung Zeppelinstraße kommend in Richtung Schillerstraße. In Höhe der Hausnummer 1/Ecke Schillerstraße sei er von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden.

Nach Schlag gefallen

Der unbekannte Täter soll sich auf dem Gehweg aus Richtung Annendorfer Straße kommend in Richtung Schillerstraße befunden haben. Der Geschädigte kam nach seinen Angaben durch den Schlag zu Fall und wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und gegebenenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter soll anschließend in die Schillerstraße in unbekannte Richtung weggerannt sein.

Er soll nach Angaben des Geschädigten circa 190 Zentimeter groß und schlank sowie mit einer braunen Jacke, einer braunen Mütze und dunklen Handschuhen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und/oder Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 46 90 oder per Mail an [email protected] zu melden.