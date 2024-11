Ein Ingenieur verliert alles durch Alkohol – und landet schließlich in Haft. Ein schwerer Unfall, unter Alkoholeinfluss, bringt ihn jetzt erneut vor das Amtsgericht Wittenberg.

Ingenieur knallt im Suff auf Auto in Kemberg – Wie der Richter entscheidet

Wittenberg/Kemberg/MZ - Der 58-Jährige aus Wittenberg war einst sehr erfolgreich. Abitur mit Auszeichnung, Diplom-Ingenieur und mehr als 30 Jahre erfolgreich selbstständig. Vergangene Woche Donnerstag wird genau dieser Mann in Handschellen aus der Justizvollzugsanstalt Halle nach Wittenberg geführt. Was für eine zerstörerische Kraft Alkohol in seinem Leben hatte.