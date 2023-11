Die Stadtwerke Wittenberg involvieren Bürger aktiv an der Energiewende und starten das erste Projekt mit finanzieller Beteiligung von Bürgern für das Repowering eines Solarparks. Wovon sie profitieren können und was sich die Stadtwerke davon versprechen.

In Wittenberg können sich Bürger erstmals finanziell an dem Repowering eines Solarparks beteiligen

Die Stadtwerke Wittenberg haben am Dienstag die Pläne zum Bürgerbeteiligungsprojekt einer PV-Anlage bei Reinsdorf vorgestellt.

Wittenberg/MZ. - Die Wittenberger Stadtwerke gehen erste wegweisende Schritte– und beteiligen die Bürger aktiv an der Energiewende. Bereits an diesem Donnerstag startet der Energiedienstleister das erste Projekt mit finanzieller Bürgerbeteiligung für das sogenannte „Repowering“ eines Solarparks in der Nähe von Reinsdorf.