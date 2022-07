Coswig/MZ - Das Wort ist auf der Straße. An etlichen Stellen der kleinen Elbestadt künden es außerordentlich große Plakate ohnehin deutlich an: In Coswig wird dieses Wochenende gefeiert. „Vereint Coswig (Anhalt) erleben“ heißt das Fest, dass in dieser Form von Freitag bis Sonntag seine Premiere erfahren wird. „Das wirklich Besondere ist aus meiner Sicht, dass es tatsächlich ein Fest der Vereine ist“, sagt Jeanette Engel, Leiterin im Amt für Bildung, Kultur und Soziales der Stadt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<