Hund beißt 72-jährige Fußgängerin in Wittenberg in Oberschenkel, der Halter flieht

Ein angeleinter Hund hat am Donnerstagvormittag eine Rentnerin angesprungen und sie in den Oberschenkel gebissen. Als sie angab, die Polizei zu informieren, haute der Hundehalter ab.

Wittenberg/MZ/PAD - Wie der Polizei am Donnerstag gegen 13.55 Uhr angezeigt wurde, ging eine 72-jährige Fußgängerin um 10.15 Uhr die Marienstraße in Wittenberg entlang, als ihr ein angeleinter Hund entgegenkam. In der weiteren Folge sprang er sie an und biss ihr in den Oberschenkel. Als die Geschädigte angab, die Polizei zu informieren, entfernte sich der Hundehalter, ohne seine Personalien anzugeben.

Die Geschädigte wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Auch die Kleidung der Frau wurde beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zur Identität des Hundehalters machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail anprev-wb@polizei.sachsen-anhalt.dezu melden.