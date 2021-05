Kräfte des Rettungsdienstes unter anderem mit einem Rettungshubschrauber und die Polizei waren am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in Wittenberg, Walter-Nicolai-Straße im Einsatz. Dort war auf einer Baustelle eine männliche Person schwer verletzt worden und musste in ärztliche Behandlung übergeben werden.

Es wird nach vorliegendem Erkenntnisstand von einem Unfallgeschehen ausgegangen; soweit bekannt besteht keine Lebensgefahr. (mz/red)