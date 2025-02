Hubschraubereinsatz an der Elbe in Wittenberg

Mit Unterstützung durch Hubschrauber wird am Sonnabend nach Person in der Elbe gesucht.

Wittenberg/MZ. - Einen Großeinsatz von Rettungskräften, darunter mehrere Feuerwehren, hat es am Sonnabend am späten Nachmittag bis in den Abend in Wittenberg an der Elbe gegeben. Nach Hinweisen, die bei der Polizei eingegangen sind, sollte sich mindestens eine Person im Wasser befinden.