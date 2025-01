Wittenberg/MZ. - „Die Birne ist geschält.“ „Jetzt ist der Sack aber offen von der Tüte.“ „Aloha he vom Grunde meines Herzens.“ Wer jetzt nur Bahnhof versteht, muss sich nicht grämen. Es sind Insider-Sprüche, die so im Laufe von Karina Austermanns Erwerbsleben gefallen sind. Mal war ein Stadtrat der Urheber, ein andermal Mitarbeiter in der Wittenberger Stadtverwaltung, in der auch Austermann beschäftigt ist. 1994 hat sie, langjährige Pressesprecherin der Stadt, dort angefangen. Dass man in 30 Jahren auch eine gemeinsame Sprache entwickelt, sagt sie mit Blick auf ein Poster, auf dem sich die erwähnten Sprüche finden und Fotos. Zum jüngsten Neujahrsempfang der Lutherstadt wurde ihr das Werk ganz offiziell von Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör überreicht.

