Wittenberg/MZ. - Ein neues Wochenende steht vor der Tür, wie immer hat sich die MZ in Wittenberg und der Region umgeschaut und einige Ausflugsempfehlungen zusammengestellt. Los geht’s.

1 Modellbahnfreunde werden auch in diesem Jahr wieder zu einem Tag der offenen Tür in die Räume des Modellbahnclubs Wittenberg in die Sternstraße 4 eingeladen. Beginn am Samstag, 26. Oktober, ist um 10 Uhr. Bis 15 Uhr können Besucher sich über die Arbeit des Vereins informieren, Fragen rund um die Modellbahn stellen und Erfahrungen austauschen. Auch ein kleiner Verkaufsstand mit gebrauchten Modellbahnartikeln wird in Aussicht gestellt.

2 In der Phönix Theaterwelt Wittenberg ist am Samstag, 26. Oktober, um 16 Uhr mit „Ehrhardt & Alexander“ eine Hommage an Peter Alexander und Heinz Erhardt zu erleben. Sie waren die Showstars seit den Wirtschaftswunderjahren bis teilweise in die 1980er: Alexander, der Entertainer und Schauspieler mit Wiener Charme und unendlichem Talent, und Erhardt, ein Tausendsassa auf der Bühne, Komiker, Schauspieler, Sänger und Kabarettist. Peter Alexander wird dargestellt von Peter Grimberg (aus Steyr), an dessen Seite Horst Freckmann als Heinz Erhardt zu erleben ist. Mehr Programminfos und Ticketauskünfte sind bei www.theater-wittenberg.de auch im Internet abrufbar.

3 Der Rausch der Musen in Coswig steht vor seinem Finale. Zum 5. Mal hatte der Förderverein für Kunst und Kultur Coswig (Anhalt) zu dieser Veranstaltung ins Simonetti-Haus eingeladen, jetzt findet am Sonntag, 27. Oktober, die Finissage mit Auktion statt. Beginn ist um 15 Uhr. Elf Künstler aus der Region Wittenberg, Coswig, Dessau-Roßlau ermöglichen dem Publikum einen Einblick in ihr Schaffen. „Ihre Kunst zeigt die Schönheit der Natur und geheimnisvolle Universen. Sie spiegelt aber auch gesellschaftliche Debatten wider und bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit“, heißt es über die Veranstaltung. Die Finissage am Sonntag soll durch den Liedermacher Stefan Weitkus und die Band Kleinod um 15 Uhr musikalisch eingestimmt werden. Doris Berlin und Petra Härtel führen mit unterhaltsamen Informationen und Geschichten durch die Auktion. Kunstinteressierte erhalten die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre ein Kunstwerk zu erstehen. Dazu geben soll es Kuchen „von den lukullisch erfahrenen Frauen“ des Simonetti-Hauses.

4 Zu einem Konzert mit dem Gerold Heitbaum Quartett lädt die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs am Sonntag, 27. Oktober, in Wörlitz ein. Beginn im „Eichenkranz“ ist um 15 Uhr. Unter dem Motto „My Favorite Things“ wird der historische Gasthof zum Jazzclub, wenn die vier Musiker ihre Highlights aus Klassikern des Swing, Blues, Bossa Nova und Jazz präsentieren. Auch eigene Kompositionen stehen auf dem Programm, das von Bendix Maeder am Saxofon, Gerold Heitbaum (Gitarre), Ben Hohlfeld (Bass) und Jonas Schneider am Schlagzeug gestaltet wird. Ticketinfos gibt es an den Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, im Internet unter www.anhaltisches-theater.de, bei der Wittenberger Touristinformation, Tel. 03491/498610, und am Veranstaltungstag vor Ort.

5 Eine Begegnung mit dem Theater-, Film- und Fernsehschauspieler Achim Wolff steht am Samstag, 26. Oktober, im Foyer des Alten Theaters Dessau auf dem Programm. Beginn ist 16 Uhr. Wolff ist zu Gast in der Reihe „Dessauer Schäferstündchen“ mit Alexander G. Schäfer. Geboren wurde Wolff 1938 in Berlin. Nach dem Abitur studierte er an der Filmhochschule in Babelsberg. Es folgten Theaterengagements, aber auch in der Film- und Fernsehbranche konnte Wolff Fuß fassen. Über seine unterschiedlichen Rollen, über das Drehen und Arbeiten in Ost und West und über vieles mehr wird Schäfer mit ihm reden, heißt es aufseiten des Theaters. Unter www.anhaltisches-theater.de sind Programm- und Ticketinfos online abrufbar.