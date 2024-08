Piesteritz/MZ. - Das streng gehütete Geheimnis ist gelüftet. Silvio Heinevetter ist der Stargast zur Abschlussfeier zum 75. Vereinsgeburtstag von SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz am 19. Oktober im Stadthaus. Das erklärt SV-Präsident Olaf Rodewald am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Nach seinen Angaben wird sich der zweifache Vereinsweltmeister und National-Torhüter – der Keeper steht über 200 Mal im Kasten der Deutschen – auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Der Schlussmann der Weltklasse, der für die so genannten „Bunten Blätter“ durch seine ehemalige Lebenspartnerin – die taffe und attraktive Tatort-Kommissarin (gespielt von Simone Thomalla) – auch außerhalb des Handballfeldes für Schlagzeilen gesorgt hat, wird für alle Interessenten im Foyer des Stadthauses für Autogrammwünsche ab 18 Uhr zur Verfügung stehen. Die Gäste der Abschlussfeier dürfen sich unter anderem auf ein Festliches Buffet und auf Live-Musik mit der Max-Demian-Band freuen. Karten dafür können über das Sportbüro vom SV (03491/61 07 36) geordert werden. Aber auch die Kinder dürfen mitfeiern. Sie werden am Vormittag (19. Oktober) in der Stadthalle erwartet. Laut Rodewald sind Staffelwettbewerbe nach dem Vorbild des TV-Klassikers „Mach mit, machs nach, machs besser“ geplant. „Für die Kinder ist alles frei – inklusive Verpflegung“, so der Präsident. Zu sehen ist in der Stadthalle und im Stadthaus die Ausstellung zur Geschichte des Vereins. Die Exposition ist schon jetzt in der Turnhalle am Elbhafen zu besichtigen. Hier läuft aktuell die Festwoche. Dabei zieht Rodewald eine erste positive Zwischenbilanz. Demnach sei die Premiere des Sommerkinos an der Elbe – gezeigt wird „Sein letztes Rennen“ mit Didi Hallervorden – ein großer Erfolg gewesen. Aber auch die Mitmachangebote seien auf eine gute Resonanz gestoßen. Dazu zählt der Präsident die Radwanderung, „trotz der großen Hitze“, und Badminton. Lediglich die geführte Tour „Elbe-Unterquerung durch einen Tunnel“ ist abgesagt worden. Der Verantwortliche dafür sei erkrankt. „Das holen wir aber nach“, sagt Rodewald.

Am Freitag sind Line-Dance- Aufführungen ab 15.30 an der Turnhalle Elbhafen geplant. Ab 17 Uhr gibt es Judo-Vorführungen, und es kann mittrainiert werden.

Am Samstag werden 125 Jahre Turnen an der Elbe gefeiert. Ein buntes Programm mit Musik, sportlichen und kulturellen Aktivitäten ist ab 14 Uhr vorgesehen. In der feierlichen Abendveranstaltung werden unter anderem Turnvorführungen präsentiert.