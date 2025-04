Coswig/MZ. - Das Wort ist längst auf der Straße. Seit Wochen kündigen es etliche farbenfrohe Plakate an und auch mit selbstgefertigten Stoff-Bannern wird der Straßenflohmarkt in der Nikolaus-Lauterbach-Straße, der am Samstag, 12. April, stattfinden wird, angekündigt. Damit werden Flohmarktfans in eine ganz besondere Nachbarschaft eingeladen. Denn die Bewohner sind sogar schon offiziell ausgezeichnet worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.