Heide-Pokal bleibt in Bad Schmiedeberg

Philipp Konstantin Müller, hier mit Cracker, vom heimischen Reitverein Wiesengrund in Bad Schmiedeberg hat auf Par Expertise den Kreismeistertitel in der Altersklasse Junioren geholt.

Patzschwig/MZ - Wer Pferde und auch den Reitsport liebt, war am vergangenen Wochenende in Patzschwig genau richtig. Der Reitverein „Wiesengrund“ feierte sein 30-jähriges Bestehen mit einem voll gepackten Veranstaltungswochenende. Auf der Reitanlage des Reitvereins „Wiesengrund“ trafen sich rund 600 Reiter und Reiterinnen zum traditionellen „Wiesengrundturnier“. Die Anlage war gut vorbereitet und so konnten trotz des wechselhaften Wetters alle Prüfungen unter optimale Bedingungen ausgetragen werden. Angekündigt waren insgesamt 17 Springprüfungen von der einfachen bis zur schweren Klasse auf dem Hauptplatz und fünf Dressur- und Jugendprüfungen in der Reithalle.