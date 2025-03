Schon seit 1987 betreibt Uhrmachermeister Henry Stricker in Coswig einen Uhren- und Schmuckladen mit angeschlossener Werkstatt. Warum seine Auftragsbücher seit Jahren randvoll sind.

Handwerk in Sachsen-Anhalt

Mit voller Konzentration arbeitet Uhrmachermeister Henry Stricker an einem Uhrwerk.

Coswig/MZ. - Henry Stricker kann sich schon seit einigen Jahren vor Arbeit kaum noch retten. Der Uhrmachermeister aus Coswig habe sehr viel zu tun, was einfach damit zusammenhänge, dass es in der Region kaum noch echte Uhrmachermeister gebe, die mechanische Uhren verschiedenster Art reparieren oder überholen. „Als ich angefangen habe, waren wir im Bereich Dessau und Wittenberg in der Berufsgruppe 30 Mann“, sagt Stricker, „mittlerweile bin ich irgendwie fast der Letzte meiner Art.“ Und dabei war es eigentlich Zufall, dass er sich für diesen Beruf entschieden hat.