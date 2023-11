Zweite Chance für Kleidung: Das Modegeschäft „DejaVu“ feiert in Wittenberg sein einjähriges Bestehen. Am Samstag, 25. November, wird Geburtstag gefeiert. Wie das Konzept angenommen wird und warum nun auch Herren nicht zu kurz kommen.

Wittenberg/MZ. - Mit ihrem exklusiven Modegeschäft, das harmonisches Stöbern mit einem Nachhaltigkeitsgedanken vereint und damit retournierter Markenkleidung noch eine zweite Chance gibt, haben sich Katja Görmer und Heike Gorldt vor einem Jahr selbstständig gemacht. „DejaVu“ nennt sich das kleine Fashion-Outlet in zentraler Stadtlage, das sich in Wittenberg und darüber hinaus einen Namen gemacht hat. Am Sonnabend feiert der Laden in der Collegienstraße sein einjähriges Bestehen. Welche Bilanz die beiden Schwestern ziehen und warum sie „alles richtig gemacht“ haben.