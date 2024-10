Zu einem ganz besonderen Tag der offenen Tür wird erneut in Wartenburg eingeladen. 40 Akteure verwandeln Gebäude in eine Halloween-Geisterbahn.

Halloween-Grusel in Wartenburg – Wird die alte Schule zum jährlichen Horror-Hotspot?

In der Schule gibt es etliche Stellen, an denen die Besucher Gänsehaut bekommen.

Wartenburg/MZ - Am Wochenende ist es in Wartenburg erneut passiert. Über zwei Tage hatte das Grauen zumindest die alte Schule im Ort fest im Griff. Verantwortlich dafür oder besser gesagt die Initiatorin des gruseligen Treibens war Stefanie Braunsdorf, ihres Zeichens Anhängerin von Horror- und Gruselfilmen. Sie ist zudem Schülerin der letzten 10. Klasse, die in diesem Haus unterrichtet wurde und stellte seinerzeit quasi die Stühle hoch und machte das Licht aus.