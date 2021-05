Gutes von hier auf dem Coswiger Frühlingsmarkt

Coswig - Schlangestehen war angesagt am vergangenen Sonnabend auf dem Coswiger Rathausplatz. Und das in prächtiger Stimmung. 14 regionale Händler präsentierten ein äußerst breites Sortiment: von Obst und Gemüse über Pflanzen für den eigenen Anbau bis hin zu Backwaren, Käse, Fleischwaren und Fisch. Die „Freche Ziege“ und der „Sanfte Ochse“ - diese mit besonders aufmerksamkeitsstarken Namen versehenen Bockbiere am Stand von Stefan Wallwitz sorgten für einige Heiterkeit. Der Standchef selbst hat im Auftrag der Regionalmarke „Mittelelbe“ gemeinsam mit der Stadt Coswig diesen Frühlingsmarkt organisiert.

Kompliment für Coswig

Pünktlich vor dem Pfingstfest war nicht nur alles für die Familientafel, sondern auch für den heimischen Garten dabei. „Wir kommen gern nach Coswig“, erklärt Monika Vogel, die mit ihrer Kollegin Claudia Birnbaum am Stand von Bauer Weiß die längste Kundenschlange abarbeitet. Die beiden kennen ihre Kunden, da sie auch vom Frühling bis zum Herbst sonnabends auf dem Rathausplatz stehen. „Unser Stand ist zwar auch sonst gut besucht, aber so ein Markttreiben macht natürlich noch mehr Spaß.“

Und die Damen von Bauer Weiß machen den Coswigern gleich noch ein Kompliment: „Die Leute hier sind freundlich und dankbar für jeden Tipp was die Gemüseküche angeht.“ René Eiserbeck von der Rahnsdorfer Ölmühle sieht das ebenfalls so: „Wir sind das erste Mal hier und finden alles sehr entspannt. Auch die Koordinatoren von ,Mittelelbe’ und der Stadt sind sehr entgegenkommend.“

Der Ansturm auf den Markt ist groß. Die ersten Kunden waren schon um acht Uhr auf dem Markt, obwohl die Händler eigentlich erst um zehn öffnen sollten. „Wir sind jedes Mal hier“, erzählt Hanneliese Franke, die sich in der zweiten Runde Pflanzen für daheim ausgesucht hat. „In der ersten haben wir Honig und Spargel mitgenommen.“ Die Coswigerin meint noch: „Es ist einfach wunderbar hier in Coswig so einkaufen zu können. So macht das Spaß.“

Auf dem Rathausplatz der Stadt Coswig finden seit 2018 regelmäßig zwei Mal im Jahr Regionalmärkte statt und bei den Bürgern sehr viel Anklang. Viele der Kunden kommen auch aus dem Umland. Erstmals hat die Stadt den Verein „Die Mittelelbe“ für den Markt ins Boot geholt. Unter dem Motto „Frisch. Gut Von hier.“ wurde er 2009 als Regionalmarke gegründet. Der Verbund von bisher 38 kleinen und mittelständischen Betrieben, die in der Region an der Mittelelbe zu Hause sind, bietet über 270 verschiedene Produkte und Dienstleistungen.

Ein Stück Normalität

Coswigs Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) zeigte sich erfreut: „Durch die Zusammenarbeit mit diesem erfahrenen Partner können wir den Frühlings- und Herbstmarkt als festen Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders sichern und den Bürgern zwei Mal im Jahr eine umfangreiche regionale Produktpalette bieten. Daneben ist der Markt ein wichtiges Zeichen“, so Clauß, „dass wir versuchen, ein Stück Liebgewonnenes zurückzugeben und vielleicht so auch langsam zur Normalität zurückkehren können.“ (mz)