Wittenberg/MZ. - „Dieses Thema finde ich persönlich unheimlich spannend“, sagt Niklas Guttenberger. Bereits seit 2020 befasst sich der 22-Jährige intensiv mit Mieterstromanlagen und ist von deren Vorteilen überzeugt. „Das Thema hat noch sehr viel Potenzial für die Zukunft“, sagt Guttenberger, der als Juniorchef der Kalipe GmbH, einem in Wittenberg ansässigen Immobilienunternehmen, tätig ist. In Kooperation mit der Tesvolt AG lädt das Unternehmen erstmals zu einem „Netzwerk- und Informationsforum“ ein.

Thema gewinnt Bedeutung

Während die erneuerbaren Energien weiterhin boomen, stünde gerade auch die Immobilienbranche aktuell vor einigen Herausforderungen. „Wie wäre es denn, beide Bereiche zu kombinieren?“, fragen die Veranstalter. Das Thema Mieterstrom gewinne immer mehr an Bedeutung und das nicht nur für die Vermieter.

Eine Mieterstromanlage könnte beispielsweise ein Immobilienbesitzer und Vermieter mithilfe von Solarmodulen auf dem Dach seines Mietshauses entstehen lassen. Dabei könnten solche Photovoltaik-Konstruktionen so konzipiert sein, dass die Kapazität der Installation auf die Bedarfe der Mietparteien ausgerichtet ist. Die Mieter können den Strom dann direkt beim eigentlichen Vermieter zu einem im Vergleich äußerst günstigen Preis beziehen.

Vorteil gegenüber Balkonkraftwerken

Grundsätzlich können solche etwas größeren Anlagen so konzipiert sein, dass sie deutliche Vorteile gegenüber den kleineren Balkonkraftwerken haben. Während die Balkon-Konstruktionen eine maximale Leistung von 800 Watt aufweisen, können auf dem Dach deutlich leistungsstärkere Anlagen verbaut werden.

„Man kann mit solchen Installationen einen viel größeren Teil des Strombedarfs der Mieter abdecken als mit Balkonkraftwerken“, sagt Guttenberger. Dabei spricht der junge Mann auch aus praktischer Erfahrung, denn die Kalipe GmbH betreibt unter anderem in Wittenberg bereits Mieterstromanlagen. In den jüngsten Jahren habe man sich auch darauf spezialisiert und begleite mittlerweile selbst externe Projekte.

Nachhaltige Immobilie

„Wir versuchen unser Portfolio und unserer Dienstleistungen immer am Leitbild nachhaltiger Immobilien zu entwickeln“, erklärt Guttenberger das erweiterte Angebot. Nach wie vor seien die hohen Energiepreise ohnehin ein Thema, das die Menschen umtreibt. Daher würden es Mieter, die den größten Teil ihres benötigten Stroms zu einem günstigeren Preis beziehen können, grundsätzlich als Vorteil betrachten. Und auch für die Vermieter liegen nach den Worten von Niklas Guttenberger mehrere Vorzüge auf der Hand.

So können Immobilienbesitzer durch den Stromverkauf natürlich eine zusätzliche Rendite erwarten. Außerdem werde jedes Gebäude durch solche Installationen aufgewertet. Überdies könne so jeder Immobilieneigentümer seinen eigenen Beitrag zur Unterstützung der Energiewende und für den Klimaschutz leisten.

Vorträge und Diskussionen

Das übergeordnete Thema des Netzwerk- und Informationsforums, welches am 27. März von 15.30 Uhr bis etwa 19 Uhr im Martas Hotel in Wittenberg stattfinden wird, lautet „Mehr Rendite durch Mieterstrom und energetische Aufwertung.“ Teilnehmer können neben Diskussionsrunden interessante Vorträge und Referate erwarten. „Es ist uns auch gelungen, interessante externe Redner für die Veranstaltung zu gewinnen“, kündigt Guttenberger an.

So werden beispielsweise Detail-Vorträge mit den Titeln „Mieterstrom und der Business-Case dahinter“, „Wirtschaftliche Kombination energetischer Maßnahmen“ und „Potenzialhebung durch Einsatz intelligenter Speichersysteme“ erwartet. Bei Letzterem kommen die Experten der Tesvolt AG ins Spiel. Zielgruppe der Veranstaltung sind in erster Linie Immobilieneigentümer und Vermieter, informiert Guttenberger.

Anmeldungen unter [email protected] oder per Telefon unter 03491/7630 erforderlich.